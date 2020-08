Ook op het Kiel zijn de meeste dromen bedrog, maar: "Zo begon het ook voor Leicester City"

Beerschot heeft zijn terugkeer op het hoogste niveau niet gemist. De promovendus begon aan het nieuwe seizoen met negen op negen én winst op het veld van landskampioen Club Brugge. Mag er gedroomd worden?

Het zou niet getuigen van een Antwerpse mentaliteit als de dromen het realisme niet minstens voor héél eventjes overnemen. “Ik vind het een onwaarschijnlijke prestatie”, aldus Eddy Snelders in Het Laatste Nieuws. “Zeker gezien de omstandigheden.”

“Het is een momentopname”, gaat de voormalige aanvaller van wijlen Germinal Ekeren verder. “Ik vraag me vooral af hoe Beerschot de donkere maanden zal doorkomen. Bovenin blijven is allesbehalve evident.”

Het zou al een geweldig succes zijn als Beerschot kan herhalen wat KV Mechelen vorig seizoen deed

Een ongeschreven wet stipuleert echter dat in het voetbal alles mogelijk is. “Het begon enkele seizoenen geleden ook zo voor Leicester City, hé. Maar het moet de ambitie van Beerschot zijn om een rustig seizoen te draaien. Het zou al een geweldig succes zijn als ze kunnen herhalen wat KV Mechelen vorig seizoen deed.