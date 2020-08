Is er een doorbraak op komst in BeNeLiga? 'Belgische G5 wordt morgen in Eindhoven verwacht om te onderhandelen over verdeling Europese tickets'

Er staat morgen een nieuw overleg in het kader van de BeNeLiga op het programma. Er zal beslist worden of het zin heeft om verder onderzoek te verrichten. Al staan de clubs toch al iets verder in de denkwijze.

De Belgische G5 ontmoet morgen de vertegenwoordigers van AFC Ajax, Feyenoord, PSV, AZ Alkmaar, Utrecht en Vitesse in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Hét agendapunt is vanzelfsprekend de voortzetting van het onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijke competitie. Het is echter geen geheim dat de topclubs van de Lage Landen achter de BeNeLiga staan. Vijf tickets per land Vervolgens moet er worden onderhandeld over de verdeling van het aantal Europese tickets. Het uitgangspunt is vijf toegangskaartjes per land, maar ook Europese voetbalbond UEFA moet in dat geval nog een zegje doen.