Engelse middenvelder met 653 wedstrijden op de teller in de Premier League gaat met pensioen

Volgens Sky Sports heeft Gareth Barry besloten om zijn voetbalcarrière te beëindigen. De middenvelder is enorm bekend in de Premier League, maar op 39-jarige leeftijd hangt hij zijn voetbalschoenen aan de haak.

Na zijn opleiding bij Aston Villa zette de speler zijn carrière verder bij Manchester City (waar hij een Engelse competitietitel en de FA Cup won) alvorens zijn carrière in Everton voort te zetten en deze in West Brom af te ronden.

Barry heeft 53 caps voor Engeland op zijn naam staan en hij heeft ook het record voor de meeste optredens in de Premier League met 653 wedstrijden.

6️⃣5️⃣3️⃣



The highest appearance-maker in #PL history 🏅



Happy retirement to PL title-winner, Gareth Barry 👏 pic.twitter.com/hOj7AFRLjI