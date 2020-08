Moeskroen verteert vertrek Butez verrassend goed: "Koffi pakte al twee punten voor ons, zoiets geeft vertrouwen"

Moeskroen neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Zulte Waregem. Met een twee op negen op zak wordt het voor Les Hurlus tijd voor de eerste driepunter van het seizoen. Voetbalkrant.com sprak met Alessandro Ciranni, de aanvoerder van Moeskroen.

In deel 1 van het interview vertelde Ciranni onder meer over de seizoensstart en het spelen zonder publiek. Lees het hier nog eens na.

Je werd voor het seizoen aangesteld als aanvoerder. Hoe voelt dat?

Ciranni: "Ik was eerder bij MVV ook al aanvoerder, maar dat was in de Nederlandse tweede klasse. Dit is toch nog wat anders. Ik voel me vereerd en vind het een blijk van vertrouwen en waardering vanuit de club. Ik ga mijn verantwoordelijkheid ook niet uit de weg. Daarnaast probeer ik onze jonge jongens wegwijs te maken in de Belgische competitie. Vergeet niet dat we afgelopen zomer andermaal heel veel jongens met ervaring lieten vertrekken."

Een van die nieuwe namen is Hervé Koffi, een van de meest opmerkelijke spelers van de competitiestart. Jullie lijken het vertrek van Butez wel erg licht verteerd te hebben.

Ciranni: "Eerlijk, ik kende Koffi nog niet. Hij kwam ook maar pas bij de club enkele dagen voor de competitiestart, maar startte meteen in de basis op Antwerp. Het is een topper: op zijn lijn supersterk en ook erg goede voeten. Het lijkt misschien zo niet, maar eigenlijk is hij een heel rustige jongen. Hij pakte voor ons al enkele punten, wat erg veel vertrouwen geeft aan de rest van het team."

In het tussenseizoen sprak je vrijuit over een mogelijke transfer. Is er in dat opzicht, nu je aanvoerder bent, iets veranderd?

Ciranni: "De mercato is nog open, he. Ik probeer de ploeg op sleeptouw te nemen en ik ben kapitein bij Moeskroen. Ik ben op dit ogenblik dan ook erg tevreden. Ik wacht op een nieuw voorstel van de club. Maar elke sportman wil hogerop, en ook ik ben ambitieus. Maar we zien wel. Niets moet, alles mag (lacht)."