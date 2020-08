Aanvoerder Ciranni (Moeskroen) na 2 op 9: "Thuis tegen Zulte Waregem moet je winnen als je niet naar beneden wilt kijken"

Moeskroen werd voor de competitiestart door velen afgestempeld als een van de voornaamste degradatiekandidaten. Met een onbekend huurlingenlegioen van Lille begonnen Les Hurlus dan ook met erg veel vraagtekens aan het seizoen. Met twee op negen oogt de balans mager.

Alessandro, zijn jullie tevreden met de seizoensstart? Een twee op negen is niet fantastisch, al speelden jullie al wel tegen enkele kleppers.

Ciranni: "Ja, we kregen inderdaad al twee toppers voorgeschoteld. Een punt gaan halen op bezoek bij Antwerp en Anderlecht is zeker niet verkeerd. Vooral de match tegen KV Mechelen was zuur voor ons. Daar verdienden we iets meer. Zij mochten tot drie keer toe een penalty nemen en in het slot misten wij nog een opgelegde kans. Maar al bij al is dit zeker geen slechte start voor ons."

Dat jullie een punt nemen op de Bosuil en het Lotto Park is opvallend. Speelt het mee dat er geen publiek is?

Ciranni: "Het blijft inderdaad toch apart om zonder publiek te spelen. Eens dat de wedstrijd bezig is, merk ik persoonlijk weinig verschil met vroeger. Maar het is al gebleken dat het vooral de topploegen zijn die er last van ondervinden. Misschien is het voor hen moeilijker om zich op te laden voor ploegen als Moeskroen of Waasland-Beveren als er geen publiek is om hen voort te stuwen."

Toch wordt er zaterdag best gewonnen in eigen huis tegen Zulte Waregem? Essevee tankte vorig weekend vertrouwen door Waasland-Beveren vlotjes opzij te zetten.

Ciranni: "Een twee op twaalf willen we inderdaad kost wat kost vermijden. Eenvoudig zal het voor ons nooit worden. Ook niet tegen Zulte Waregem, dat toch wel over heel wat kwaliteit beschikt. Toch zijn dit voor ons de matchen die gewonnen moeten worden als we niet naar beneden willen kijken."

Jullie werden de voorbije weken al fel bekritiseerd omwille van jullie erg defensieve aanpak. Vind je dat terecht of is het nu eenmaal de meest realistische manier van voetballen voor dit Moeskroen?

Ciranni: "De eerste twee wedstrijden koos de coach inderdaad voor vijf verdedigers. Vorige week tegen Anderlecht speelden we echter met vier achterin. Na een moeilijk begin namen we de bovenhand in de eerste helft. We Met Badibanga kregen we ook de beste kans uit de eerste helft. Na die rode kaart was het voor ons uiteraard terug alle hens aan dek en knokken voor dat punt. We spelen ook met een groep die elkaar nog maar enkele weken kent. We hebben tijd nodig. Dan is het volgens mij aangewezen om goed in organisatie te blijven spelen. Maar er is ook voldoende kwaliteit aanwezig om ons ook offensief te tonen. Denk maar aan jongens als Faraj, Tabekou, Badibanga of Bakic."

In deel 2 van het interview praten we met Alessandro Ciranni over het dragen van de aanvoerdersband, een mogelijke transfer en over Koffi, een van de meest opmerkelijke figuren van de competitiestart.