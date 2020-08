Ondanks kritiek bij Anderlecht: Zulj is opnieuw international

Peter Zulj krijgt in België regelmatig de wind van voren, maar dat betekent niet dat iedereen vindt dat hij slecht aan het spelen is. Franco Foda vindt van niet bijvoorbeeld.

En Franco Foda is niet zomaar iemand, hij is namelijk Oostenrijks bondscoach. Hij neemt Zulj voor het eerst in anderhalf jaar opnieuw op in de selectie. Hij verloor zijn plaats in de Oostenrijkse selectie twee maanden nadat hij bij Anderlecht getekend had.

De 27-jarige middenvelder heeft voorlopig 10 caps achter zijn naam staan waarvan 5 in oefeninterlands. In september neemt Oostenrijk het op tegen Noorwegen en Roemenië in de Nations League.

Raphael Holzhauser, dé revelatie van de Jupiler Pro League, is er niet bij in de selectie/ De middenvelder van Beerschot werd nog nooit opgroepen voor de A-kern van Oostenrijk