Moet Anderlecht op zoek naar een extra verdediger? Cobbaut out, ook Luckassen op de sukkel

"Het ziet er niet top uit", dat zei Vincent Kompany over de blessure van Elias Cobbaut. Er moeten nog onderzoeken gebeuren, maar de manier waarop de Rode Duivel neerkwam, voorspelt weinig goeds. En dat is niet de enige die op de sukkel is.

Tijdens de match greep Derrick Luckassen verschillende keren naar de hamstrings. "Ja, ik heb er al een tijdje last van. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar elke keer ik sprint, schiet er iets in", aldus de andere centrale verdediger. Geen goed teken. Sardella viel wel goed in, maar de spoeling is wel bijzonder dun geworden. Kana doet het momenteel immers goed als verdedigende middenvelder. Als je de kern van Anderlecht eens gaat bekijken, zitten er nog voldoende centrale verdedigers in, maar daar is geen enkele bij die ze nog willen gebruiken. Sa, Lawrence, Milic, Delcroix... Allemaal moeten ze weg. Dan kom je al snel tot de conclusie dat er nog een verdediger bij moet. Liefst eentje die kan uitvoetballen onder druk en een goeie lange bal kan versturen. Want dat was toch pijnlijk gisteren tegen Oostende.