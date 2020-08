'King Kong' Seck, de tank van Antwerp: "Ik werkte twee jaar als automecanicien"

Abdoulaye Seck is dit seizoen weer uitgegroeid tot een vaste waarde bij The Great Old. De Senegalese tank boezemt ongetwijfeld veel aanvallers angst in met zijn ongeziene duelkracht, wat hem erg geliefd maakt bij de Antwerp-aanhang.

Zoals veel Afrikaanse jongens kreeg ook Seck het absoluut niet cadeau in zijn jeugdjaren. "Op mijn zestiende ben ik gestopt met school. Ik ben dan maar als automecanicien gaan werken, om mee de kost te verdienen voor ons gezin. Ik heb dat zo'n twee jaar gedaan. Intussen bleef ik wat voetballen, maar die combinatie zag mijn toenmalige baas niet zitten. Ik heb dan voluit voor voetbal gekozen", vertelt Seck in GvA. "Een goede beslissing, want natuurlijk verdien ik als voetballer veel meer. Ik stuur regelmatig geld op naar mijn familie, want er moet brood op de plank komen." Abdoulaye Seck oogt overigens scherper dan ooit. De nauwe opvolging van de club werpt zijn vruchten af: van 93kg vorig seizoen naar 90kg nu. "Ik eet niet minder of anders. Maar ik at veel te laat. Na 21:00h eet ik niks meer. De coach vindt me nu ook sneller en mobieler. We worden dit seizoen dagelijks gewogen", aldus Seck. "Ooit woog ik zelfs 100kg, maar toen zat ik te vaak in de fitness. Dat zal me nu niet meer overkomen."





