Kerim Mrabti, de nieuwste aanwinst van KV Mechelen: "Het positieve gevoel werd de voorbije week alleen maar versterkt"

Kerim Mrabti zit -net als zijn goede vriend Gustav Engvall- voor het eerst in de selectie dit weekend. Zondagavond gaat KV Mechelen op bezoek bij het geplaagde AA Gent.

Al is het verre van zeker of we zondag al zullen kennismaken met Mrabti. "Laat ons de definitieve selectie nog maar even afwachten. Ik heb sinds maart geen wedstrijd gespeeld en heb ook geen echte voorbereiding meegemaakt. Ik wil vooral niets overhaasten. We zien wel wat de coach beslist", aldus Mrabti in GVA.

De Zweed is onder de indruk van zijn eerste dagen bij Malinwa. "Voor ik tekende was ik al eens komen kijken. Toen al vertrok ik met een goed gevoel over de club, de faciliteiten en de coaches. Dat gevoel is de voorbije week alleen maar sterker geworden. De spelers hebben me hartelijk onthaald."

Dat zal zeker het geval zijn bij Gustav Engvall, een erg goede vriend van Mrabti. "We speelden samen bij Djurgardens: hij als spits en ik als nummers tien. Ik ken hem al van bij de nationale beloften van Zweden. Ook onze vriendinnen zijn bevriend geraakt. Gus heeft al fantastische dingen gepresteerd met deze club. Het is een privilege dat hij me hier wegwijs kan maken."