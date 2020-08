1B: Club NXT pakt eerste punt na spectaculaire slotfase, nieuwe brilscore voor Westerlo

In eerste klasse B stonden op zondag 30 augustus de laatste twee matchen van speeldag 2 op het programma. Daarin kon Westerlo alweer niet scoren of winnen én leed Lommel voor de tweede keer puntenverlies.

In de namiddag moesten de manschappen van Bob Peeters zich herpakken na de brilscore in eigen huis tegen Lierse Kempenzonen. Maar na 180 minuten in het nieuwe seizoen heeft Westerlo nog steeds niet kunnen scoren.

Op bezoek in het Joseph Mariënstadion van Union werd het opnieuw 0-0, want ook de Brusselaars konden niet scoren. Helemaal in het slot kwam Westel nog met een man minder te staan na een rode kaart voor Nader Ghandri, maar daar kon de thuisploeg niet van profiteren.

Hetzelfde resultaat als vorige week. We keren met een puntje huiswaarts tegen Union. #usgwes pic.twitter.com/HRd2PuqZJ7 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 30, 2020

Dan was er meer spektakel in de slotaffiche van de tweede speeldag. Brebels was eerst de held voor Lommel nadat hij de 0-1 binnenkopte, maar niet veel later was hij de schlemiel. Hij maakte een trapbeweging na een duel en mocht gaan douchen. Club NXT kreeg iets minder dan een uur om haar eerste goal in 1B te maken.

Pas in het slotkwartier viel die goal. Van den Keybus trof raak na een hoekschop en vijf minuten later maakte Sandra er 1-2 van. En nog was het niet gedaan, want invaller Ugalde tekende voor de gelijkmaker.

#NXTLSK 1⃣ - 1⃣



⏱️75' | Daar is de gelijkmaker! Van Den Keybus kopt de eerste van Club NXT in 1B tegen de touwen! pic.twitter.com/uRiHV31BAH — ClubNXT (@ClubNxt) August 30, 2020

Er werd niet meer gescoord, waardoor beide teams hun eerste punt pakten in de Proximus League. Deinze is nu alleen laatste. Westerlo heeft twee puntjes en Union deelt de tweede plaats met Lierse (vier punten). Seraing is alleen leider.