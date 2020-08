Club Brugge beschikt over een nieuw goudhaantje: "Hem nu niet volledig opbranden"

De enige centrumspits van Club Brugge die constant (en goed) presteert is Youssouph Badji. De 18-jarige Senegalees scoorde het winnende doelpunt tegen Racing Genk en beschikt over veel talent. Daar wil blauw-zwart heel zorgvuldig mee omspringen.

Na de verloren bekerfinale en Badji's sterke invalbeurt gaf Philippe Clement al aan dat Club Brugge niet elke week afhankelijk mag zijn van een 18-jarige spits die nog maar sinds het begin van dit jaar in ons land is. Na de bekerfinale en vier speeldagen is het wel de beste centrumspits die Club heeft rondlopen...

"Hij speelde een goeie match en je merkt dat hij makkelijk richtlijnen en aanwijzingen oppikt", oordeelde Simon Mignolet na de match. "Het is een heel erg groot talent, maar we moeten inzien dat hij nog heel jong is en dat we niet te veel druk op zijn schouders mogen leggen. We moeten hem rustig laten ontwikkelen en we mogen niet verwachten dat hij elke week de ster is."

Zelf had de Senegalees een nuchtere kijk op zijn wedstrijd en die van zijn team. "Collectief speelden we een sterke match. Ik ben blij dat ik ons heb kunnen bevrijden tegen een moeilijke tegenstander."

Ook Philippe Clement erkent het grote talent dat hij onder zijn hoede heeft. Hij predikt voorzichtigheid. "We moeten hem op de juiste momenten kunnen brengen zonder hem op te branden. Dat wordt een moeilijke evenwichtsoefening voor mij, want het blijft een 18-jarige jongen die nog nooit op dit niveau heet gevoetbald."