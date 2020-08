Anderlecht moet ingrijpen: Cobbaut speelt dit jaar niet meer

Iedereen in Oostende had het meteen gezien: de blessure van Elias Cobbaut was ernstig. Ernstiger dan iedereen dacht trouwens, want de verdediger is vier maanden out.

Cobbaut kwam na een onschuldig luchtduel verkeerd neer. De scan bracht het slechte nieuws: een enkelbreuk. Dat betekent meteen dat 2020 er voor hem opzit. Dat maakt de komst van een nieuwe verdediger nu onvermijdelijk. Met Luckassen, Kana en Sardella heeft Anderlecht nog drie centrale verdedigers waar ze beroep op willen doen. Milic, Sa, Lawrence, Sanneh... komen allemaal niet in aanmerking, want zij zijn reeds afgeserveerd en moeten vertrekken. Ognjen Vranjes lag gisteren trouwens al ergens op een strand. Na het stoppen van Kompany is er misschien zelfs nood aan twee nieuwe verdedigers. Roberto Martinez moet misschien ook nog op zoek naar een extra verdediger, want zonder Cobbaut en vermoedelijk ook zonder Vermaelen heeft hij geen enkele linksvoetige verdediger.