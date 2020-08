D'haene popelde om tegen ex-team terug te keren en kijkt uit naar voetbal mét supporters: "Dan nog 10 procent beter"

Enkele dagen voor de competitiestart blesseerde Kristof D'haene zijn enkel. Met een bezoek aan Cercle, zijn ex-ploeg, al op het programma op speeldag 4, werd het een race tegen de tijd om die match niet te moeten missen. Het bleef bij hem bij drie gemiste wedstrijden.

D'haene was hersteld van zijn enkelblessure en kwam aan de aftrap tegen de ploeg die hij verliet in de zomer van 2015." Na enkele weken er naar uit te kijken om weer te voetballen, was het zover. "De motivatie was heel groot. Ik had de eerste drie wedstrijden gemist, de honger was groot. Na een voorbereiding van acht weken was die honger alleen maar groter. Ik had er zin in."

Met de prestatie van de ploeg kon D'haene ook leven. "Het was zeker niet slecht. Soms brachten we heel goed voetbal. We hadden wel de 0-2 moeten maken en de counters slimmer uitspelen. Dan kun je de wedstrijd dooddoen. Maar we staan voorlopig op een vierde plaats, dat is niet slecht."

Dat is mede te danken aan de winnende treffer van Faïz Selemani in Jan Breydel. Die ging met D'haene vieren voor de bezoekende supporters... al zaten die er natuurlijk niet. "Het was een mopje, samen met Faïz. Als je scoort, moet je gelukkig zijn, dan mag je alles doen."

Kortrijk is overigens de eerste ploeg die werk gemaakt heeft van voetbal met weer een behoorlijk aantal supporters. In september zullen er 2980 fans per match verwelkomd worden in het Guldensporenstadion. "Dat zal zeker deugd doen." Dan word je als topsporter nog vijf à tien procent beter."