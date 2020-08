Nieuwkomer Amine Khammas verrast met basisplaats: "Ik sta fysiek verder dan verwacht"

Linksachter Amine Khammas kreeg van Nicky Hayen meteen een basisplaats bij Waasland-Beveren. De linksachter trok zijn streng, maar kon niet vermijden dat zijn ploeg ten onder ging tegen een sterk OHL. De Marokkaan had dan ook gemengde gevoelens na afloop van de partij.

"Ik ben natuurlijk heel blij met mijn debuut, maar het resultaat is teleurstellend. Ik vond dat we goed begonnen, we gaven niet veel weg. Maar na de 0-1 gingen de kopjes hangen bij ons, daar hebben we nog veel werk", aldus Khammas, die vorig seizoen door Racing Genk werd uitgeleend aan Lommel.

"In het begin van de tweede helft was het geloof terug. Helaas viel die 1-2 veel te snel na onze gelijkmaker. Daarna was het heel moeilijk voor ons."

Opmerkelijk: Amine Khammas, die bij Racing Genk in de C-kern de conditie moest onderhouden, dweilde 90 minuten lang de linkerflank af. Niet vanzelfsprekend dus als je weet dat hij geen echte voorbereiding meemaakte. "Ik had zeker niet verwacht dat ik zou starten. Ik heb alles gegeven voor de ploeg. Ik verwachtte dat ik in de loop van de tweede helft wel krampen zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. Op fysiek vlak sta ik dus verder dan gedacht", besluit Amine Khammas, die onder Stuivenberg enkele keren mocht aantreden in de hoofdmacht van Racing Genk.