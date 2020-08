Moeskroen-Zulte Waregem, wat een dramatische match! "Kan wel 10 punten opsommen die beter moeten"

Drie punten en daarmee is alles gezegd. Wie gisteren naar Moeskroen-Zulte Waregem op tv keek en het de hele match volgehouden heeft, verdient een medaille. De wedstrijd was barslecht, dat erkende ook Jelle Vossen.

Een doelpunt van Seck na een corner en voor de rest weinig of niets te beleven. "Het was een slechte, slordige wedstrijd", gaf Vossen achteraf toe. "Het is geen toeval dat die op een stilstaande fase wordt beslist. Ondanks de matige partij doet het wel deugd om hier te winnen."

De tweede zege voor Zulte Waregem, dat beseft dat ze nog veel werk hebben. "Aanvallend hebben we niet bijster veel getoond, maar we hebben wel gewerkt voor het resultaat. Maar er moeten nog veel zaken beter. Ik kan gerust 10 punten opsommen."