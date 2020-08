Maakt Nederlandse Monaco-huurling het waar in Brugge? "Logisch dat niveau hoger is, Cercle zal mijn kwaliteiten zien"

Cercle kondigde recent enkele inkomende transfers aan en klopte hiervoor uiteraard ook bij Monaco aan. De jongeman waar groen-zwart wel erg veel vertrouwen in stelt, is Anthony Musaba. Een 19-jarige Nederlander die de voorbije jaren in Nijmegen actief was.

Monaco kocht hem van NEC en gaf hem een contract van vijf jaar, wel om hem eerst uit te lenen aan Cercle. "NEC speelt niet op het hoogste niveau. Als je hier in België op het hoogste niveau terechtkomt, is het logisch dat dat niveau hoger is. Dat heb ik ook gemerkt", zegt de jongeman met Congolese roots over zijn eerste invalbeurt in onze competitie. Musaba speelde twintig minuutjes tegen KV Kortrijk.

Kiezen voor een passage in België bij Cercle was naar verluidt niet moeilijk. "De Belgische competitie is een podium voor elke jonge speler. Ik heb niet lang moeten twijfelen. Dat was een uitstekende beslissing. Het is zeker de bedoeling om naar Monaco terug te keren. Op mijn leeftijd wil ik wel minuten maken. Als dat minder kan bij Monaco, kies ik logischerwijs voor Cercle Brugge."

Ik ben op alle vlakken voorbereid

Musaba heeft er alvast een goed oog in dat zijn uitleenbeurt zal slagen. "Cercle zal mijn kwaliteiten zien. Daar heb ik geen bang voor. Ik ben op alle vlakken voorbereid. Anders was ik niet naar hier gekomen. Op mijn laatste twee trainers heb ik een goede indruk nagelaten. Ik heb nu een Engelse trainer, dat bevalt me goed."

En die trainer ziet het ook wel zitten met hem. "Hij heeft zich snel aangepast, is gefocust en is een professional. Hij zal beter en beter worden en zal voor ons een sleutelspeler zijn", spreekt Paul Clement zijn vertrouwen uit. "Hij is een jongeman met veel talent."