'Anderlecht zoekt verdedigende oplossing in eigen rangen en laat héél opvallende (en dure) naam ritme opdoen bij beloften'

RSC Anderlecht zit met een probleem in het hart van de defensie. Al lijkt Vincent Kompany al op zoek naar een oplossing in eigen rangen. Of tenminste: dat kan je afleiden aan de opstelling van de paars-witte beloften.

Vincent Komany heeft de voetbalschoenen aan de haak gehangen, Elias Cobbaut ligt de komende maanden in de lappenmand, Derrick Luckassen kampt met kwaaltjes en Marco Kana is omgeschoold tot middenvelder. RSC Anderlecht moét dus op zoek naar minstens één en liefst twee extra verdedigers. Al kijkt paars-wit ook in eigen rangen. Bubacarr Sanneh stond vanavond namelijk plots negentig minuten op het veld bij de beloften tegen KAS Eupen. Acht miljoen euro dan toch niet helemaal in de vuilbak? De Belgische recordkampioen betaalde in 2018 nog acht miljoen euro voor de verdediger aan FC Midtjylland, maar hij kon in Brussel nooit overtuigen. Ook nu staat hij op de lijst met vertrekkers, maar mogelijk komt er dus toch een nieuwe kans. Voor de volledigheid: de paars-witte jonkies wonnen met 4-0 én Sanneh scoorde het laatste doelpunt.