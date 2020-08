Cyriel Dessers niet te beroerd om toe te geven: "Mijn verantwoordelijkheid dat we niet winnen"

Het was zondag niet het dagje van Cyriel Dessers. De spits van Racing Genk miste een penalty en voelde zich na afloop schuldig voor het puntenverlies tegen Club Brugge.

Er zijn zo van die dagen waarop niets loopt zoals gepland. Cyriel Dessers was onzeker voor het treffen met Club Brugge en zou op de bank starten. Paul Onuachu, de andere diepe spits van KRC Genk, had tijdens de opwarming te veel last van zijn rug, waardoor Dessers toch moest starten.

In de eerste helft ging Dessers, net zoals het hele team, kopje onder. Na de pauze had Genk een goeie reactie in huis en al na een minuut ging de bal op de stip. Dessers nam zijn verantwoordelijkheid en trof de buitenkant van de paal. Bij de 1-2 van Badji ging hij ook niet helemaal vrijuit.

"We speelden een goeie tweede periode", zegt Dessers na de match bij Eleven Sports. "Het is mijn verantwoordelijkheid dat we vandaag niet winnen. Ik mis de strafschop en bij die corner (die de 1-2 inleidde, red.) kon ik ook meer doen. Echt zonde, want het ging beter na de rust en het was een goeie kans om punten te pakken. We verdienden niet om te verliezen."