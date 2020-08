Komende 24 uur veel inkomend transfergeweld bij Antwerp? "Op 1 september hebben we een team dat van iedereen in België kan winnen"

Op speeldag 1 leed Antwerp onverwacht en onnodig puntenverlies tegen Moeskroen, maar Ivan Leko panikeerde niet. Hij wist dat er vers bloed op komst was. Zijn deadline was 1 september. "Tegen dan hebben we een team dat van iedereen in België kan winnen", zei hij op 13 augustus.

We zijn nu een dag voor die deadline en een dag na de 2-0 nederlaag van Antwerp tegen Charleroi. Na vier speeldagen blijft RAFC achter met een 4 op 12, maar Ivan Leko panikeert nog steeds niet. Hij zag tegen de Carolo's zelfs de meest complete 90 minuten van zijn ploeg (dat leest u hier nog eens). Nood aan vers bloed Ook na de zege tegen KAA Gent herhaalde Leko zijn vraag voor nieuw spelersmateriaal. Met Mbokani als enige spits redt hij het geen heel seizoen. De geruchten rond Wesley Hoedt blijven aanhouden en er is ook nood aan een creatieve speler die iets kan forceren. 1 september wordt wellicht krap voor Luciano D'Onofrio -al weet je met hem nooit-, maar door de interlandbreak is er natuurlijk wat extra tijd. Al ziet Leko die nieuwkomers liever vroeger dan laat afzakken naar de Bosuil, zodat hij ze in zijn systeem kan inpassen.