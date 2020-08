Leko optimistisch: "Dit waren onze meest complete 90 minuten van het seizoen"

Ivan Leko had zich zijn begin bij Antwerp stiekem wel anders voorgesteld. Hij vroeg tijd en krijgt die ook, want The Great Old is nog niet klaar op de transfermarkt. Maar meer dan 4 op 12 had hij wel verwacht. "Al verdienden we vandaag meer", zei hij na Charleroi.

Leko wou vooral de manier van spelen benadrukken, ondanks de rode kaart. "Ik vond dit de meest complete negentig minuten van mijn ploeg van het seizoen tot nu toe. We zijn heel goed begonnen. Tot aan de rode kaart stond er maar één ploeg op het veld. Maar toen viel die fantastische goal van Nicholson en dat was een schok voor mijn team."

"Maar we bleven spelen. Ik ben trots op mijn spelers, want ze lieten alles achter op het veld. Tegen een team dat momenteel toch de beste in België is. 4 op 12 te weinig? De situatie is zoals ze is, maar ik zag veel positieve zaken."

Toegegeven, de spelers bleven ervoor gaan, zoals Leko meermaals benadrukte. "Het toont dat we groeien. Het karakter is er. We toonden automatismen en hadden twee-drie grote kansen in de tweede helft. En met tien is het niet makkelijk om dat te creëren tegen Charleroi."