Al vier jaar op non-actief, maar Louis Van Gaal voelt zich nog geschikt om Nederlands bondscoach te worden

Na afwezigheden op het EK in 2016 en het WK in 2018 was Ronald Koeman erin geslaagd om Oranje opnieuw naar een groot toernooi te loodsen. De Nederlandse selectieheer verkoos FC Barcelona boven het grote toernooi in 2021, waardoor Nederland op zoek is naar een bondscoach.

Een opvallende kandidaat staat op. Louis Van Gaal heeft bij de Nederlandse omroep NOS laten weten dat hij bij een aanbod van de Nederlandse Voetbalbond (KNVB) toch aan het twijfelen zou slaan.

In theorie is het niet gek dat Van Gaal een kandidaat-bondscoach is voor Oranje, want hij loodste zijn land in 2014 naar een memorabele bronzen medaille op het WK in Brazilië. Maar in de praktijk is het dat wel, want de 69-jarige trainer is niet meer actief sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016.