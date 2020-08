🎥 Redding van de week komt van Vukovic: "Dacht dat het goal was"

Club Brugge won zondag op het veld van Racing Genk. Ruud Vormer leek op vrije trap de score te openen, maar daar stak Genk-doelman Danny Vukovic met een schitterende redding een stokje voor.

De Nederlandse aanvoerder van Club Brugge schilderde een vrije trap puik rond de Genkse muur. De 0-1 leek een feit, maar de Australische doelman van Racing Genk had een schitterend antwoord in huis.

Op Twitter deelde Racing Genk een knap fragment van deze actie. Vooral de droge reactie na afloop van de fase is even droog als geniaal: "Ik dacht dat het doelpunt was".