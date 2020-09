OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met middenvelder van twee miljoen euro

Cercle Brugge heeft een nieuwe middenvelder aangetrokken. De 21-jarige Franck Kanouté komt over van Delfino Pescara.

Kanouté is een jeugdproduct van Juventus, maar kon bij de Italiaanse topclub niet doorbreken. In 2017 koos hij dan maar voor Pescara en de laatste jaren was hij een vaste waarde in de Serie B.

Nu maakt hij voor twee miljoen euro de overstap naar Cercle Brugge. De grote Senegalees tekende een contract voor vier seizoenen bij Cercle.

"Mijn kwaliteiten zijn mijn techniek, fysiek, strijdlust en generositeit", zegt Kanouté op de clubwebsite. "Wanneer ik op het veld kom, dan doe ik er alles aan om mijn truitje nat te maken."

Voorzitter Vincent Goemaer heet Kanouté welkom. "We zijn enorm blij dat Franck Kanouté ervoor kiest om z’n carrière verder te zetten bij Cercle Brugge. De beloftevolle middenvelder bewees de voorbije seizoenen al over de nodige kwaliteiten te beschikken om in een sterke fysieke competitie als de Jupiler Pro League z’n mannetje te staan."