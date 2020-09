Het ambitieuze Roeselare 2.0 krijgt vorm: tal van ex-eersteklassers voegen zich bij de Eerste Nationaler

Op dinsdag 1 september kondigde KSV Roeselare nog maar eens twee nieuwkomers aan. De West-Vlamingen hebben een quasi volledig nieuwe ploeg gebouwd die klaar is voor Eerste Nationale. Een ploeg die de nodige ambitie uitstraalt.

Onder het Chinese bewind bestond de spelerskern bijna volledig uit jongens die maar een contract voor een jaar hadden. In totaal blijven er in het nieuwe verhaal, Roeselare 2.0 zoals de club zichzelf noemt, zelfs maar twee spelers over: Wouter Biebauw en Nermin Zolotic.

Roeselare 2.0 moest dus bijna van 0.0 beginnen bouwen. Karel Fraeye (ex-Charlton en Lommel) werd als T1 aangesteld en de spelerskern telt intussen meer dan 20 leden. In Eerste Nationale wordt er overigens toegewerkt naar 26 september. Dan begint de competitie pas. EsVee begint eraan tegen Dender.

Nodige ervaring

Wat vaststaat is dat het team flink wat ambitie uitstraalt. Zo zijn er een pak namen die ervaring hebben op het hoogste niveau, te beginnen met doelmannen Biebauw en Nicaise Kudimbana. De meest recente inkomende transfer is Niels Verburgh, een jeugdproduct van Club Brugge dat de voorbije twee jaar veel speelde bij Roda JC. Ook linksachter Maxime Gunst (28) kwam over van Roda JC. Hij heeft al meer dan 100 matchen in de Nederlandse tweede klasse op zijn teller staan.

Veldspelers die actief waren in de Jupiler Pro League zijn Anele Ngcongca, Dimitri Daeseleire (beiden ex-Genk), Stephen Buyl (ex-Cercle), Kassim Doumbia (ex-Waasland-Beveren) en Dorian Dervite (Charleroi). Dan zijn er nog de jongens die de hoogste afdeling onder het profvoetbal goed kennen, zoals Kino Delorge, Jonas Vinck, Alexandre Arenate, Lennert De Smul en Geert Berben.

KSV Roeselare aasde even op het plekje dat de beloften van Club Brugge innamen in 1B, maar de club wilde er ook geen juridische oorlog van maken. Eerder dit jaar grepen ze immers nog naast een proflicentie voor het huidige seizoen. EsVee wil dus op het veld promoveren en daar hebben ze dus de kern voor.