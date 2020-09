Na lange radiostilte: keert smaakmaker dan toch terug naar Club Brugge?

Enkele maanden geleden kwamen er geruchten op gang dat Nabil Dirar opnieuw op weg zou zijn naar Club Brugge. Die geruchten werden door de manager van Dirar zelf de kop ingedrukt. Maar na een lange radiostilte lijkt er opnieuw schot in de zaak te komen.

Veel nieuwe spelers heeft Club Brugge nog niet voorgesteld deze transferperiode. Maar ze zouden er wel eens een heel grote naam aan kunnen toevoegen. Want volgens een Turkse journalist, zijn er opnieuw gesprekken op gang tussen de makelaar van Dirar en Club Brugge.

Dirar speelde in het verleden bij Monaco en Club Brugge en is momenteel actief bij Fenerbahce in de Turkse competitie. In de Turkse competitie speelde hij afgelopen seizoen 28 wedstrijden en kwam hij maar 2x tot scoren. Ondertussen is hij een rijtje lager geplaatst in Turkije en speelt hij voornamelijk als flankverdediger.