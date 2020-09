Eerste dag bij Duivels op zijn verjaardag, Dimata voelt zich klaar: "Wat had ik moeten doen? Weigeren? Nee!"

De selectie van Nany Dimata verraste wel redelijk wat mensen, inclusief hemzelf. Maar goed, een gegeven paard kijk je best niet in de bek: "Ik heb hier altijd van gedroomd. Ik kan toch niet 'nee' zeggen?", haalde hij de brede schouders op.

Dimata heeft het juiste profiel, maar zijn knieproblemen leken een internationale toekomst in de weg te staan. Een lange revalidatie en vele uren in het krachthok brachten hem weer op niveau. "Ik wilde hier altijd al zijn", zei hij op zijn eerste persconferentie als Rode Duivel. "De bondscoach heeft me altijd gezegd dat ik moest blijven werken, zelfs toen ik nog bij de beloften zat. Hij zei dat het op een bepaald moment wel ging lonen. Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehouden. Nu ben ik nieuwsgierig naar het niveau van deze groep."

Dat er veel kritiek op zijn selectie kwam, stoort hem dan ook hoegenaamd niet. "(haalt schouders op) Waarom? Ik ben trots dat ik hier ben als je ziet vanwaar ik kom. Ik wou klaar zijn als dit moment zou komen en ik ben klaar! Trouwens, als men je oproept voor de nationale ploeg, dan kom je! Ik heb geen pijn en ik voel me goed."

Verjaardagscadeau

Uitgerekend op zijn verjaardag mocht hij zich een eerste keer bij de Duivels melden. Toch wel het perfecte cadeau. "Het staat toch in de top drie ja. Wat er hoger staat? (denkt heel lang na) Eigenlijk zou ik het zelfs niet weten. Het was een droom die uitkwam. Mijn zus en mijn moeder belden me direct. Druk? Ik ben geen mens die druk voelt."