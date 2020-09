OHL denkt aan Jordaanse winger

OH Leuven kampt met een ware blessuregolf en de kern is al niet te breed. De Vlaams-Brabanders zullen dus nog uitpakken op de transfermarkt. In ieder geval hebben ze al interesse in een rechtsbuiten.

Volgens Het Nieuwsblad staat de Jordaanse aanvaller Musa Al-Tamari op het lijstje van OHL. De 23-jarige rechtsbuiten speelt momenteel voor Apoel Nicosia en is bijzonder interessant omwille van zijn polyvalentie. Hij kan immers ook links en als diepe spits uitgespeeld worden. OHL zou de komende dagen onderhandelen over de international. Hij zou ruim anderhalf miljoen kosten.