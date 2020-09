Debat van de week: wat met de Nations League in coronatijden? (En deze speler was er echt te veel aan in selectie Martinez!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. We komen nog even terug op de selectie van Roberto Martinez en stellen u de vraag naar het belang van de Nations League. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de selectie van Roberto Martinez. Wie ontbrak in de selectie, wie was er te veel aan? Vooral Cobbaut en Dimata had u niet opgeroepen, terwijl u ook wel wat vragen heeft over de vormcurve van Verschaeren, Mechele en Vanaken. Aan 'inkomende' zijde had u vooral naar Vanheusden en Bornauw gekeken, die de defensie op termijn zullen moeten helpen dragen. Zij kregen veruit de meeste stemmen achter hun naam in ons debat van vorige week. Nations League Deze week hebben we het graag over de Rode Duivels en het belang van de Nations League, dat - zeker in coronatijden - misschien wel een overbodige competitie is. Diverse toppers lieten zich al kritisch uit, maar voor geld danst de beer. Hoe serieus moeten de Duivels de Nations League nemen met de drukke kalender in acht genomen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat zou u doen met de Nations League? Er vol voor gaan: een prijs is een prijs voor de Rode Duivels Mensen kansen geven om te wennen aan niveau Duivels, eventueel in finaleronde er vol voor gaan Mensen kansen geven en focussen op EK/WK-kwalificaties en eindrondes