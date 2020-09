Ivan De Witte gaat fel tekeer: "Escapade die ik niet tolereer" en "Hoorde in de kindertuin"

Ivan De Witte kondigde enkele weken geleden met de nodige trots nieuwe coach Laszlo Bölöni voor. Maar bij de supporters en de spelers viel het vertrek van Jess Thorup toch wel zwaar. Dat werd na de eerste overwinning van het seizoen tegen KV Mechelen ook pijnlijk duidelijk.

Roman Yaremchuk deed een openlijke uitval naar de coach - of was het naar het bestuur? - over de manier waarop gespeeld werd tegen Malinwa.

"Een beetje realisme mag toch?", verdedigt De Witte nu zijn coach in gesprek met Het Laatste Nieuws. "We slikten in het verleden doelpunten die in de kindertuin horen."

Escapade

En dus is de voorzitter streng voor de pseudo-tackle (met de twee benen vooruit) van zijn Oekraïense spits: "Sommige zaken kan ik plaatsen, maar de vorm was niet goed. Dit is een escapade die ik niet tolereer."

"Als ik dat zou toelaten, dan zetten we de deur open voor chaos. We zullen een gesprek hebben met Roman", klinkt het nog.