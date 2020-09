De Witte zet nog eens de puntjes op de i: "Op zo'n moment is het mijn verantwoordelijkheid als voorzitter om de knoop door te hakken"

De trainerswissel bij KAA Gent doet veel stof opwaaien. Niet alleen de media en de fans, maar ook de spelersgroep laat van zich horen. Ivan De Witte zet voor het laatste de puntjes op de i.

“Ik kan je verzekeren dat de uitspraken van Roman Yaremchuk niét door de kleedkamer worden gedragen”, is Ivan De Witte formeel in Het Laatste Nieuws. De voorzitter van de Buffalo’s legt uit waarom hij Jess Thorup aan de deur heeft gezet en Laszlo Bölöni naar de Ghelamco Arena heeft gehaald.

“Ik geloofde oprecht dat we met Jess een kans maakten om dit seizoen zeer hoog te eindigen”, steekt De Witte ook na de slechte competitiestart de ambitie niet onder stoelen of banken. En toch is er tussen de laatste oefenwedstrijden en de eerste competitiematchen iets geknakt.

“In de laatste twee wedstrijden van vorig seizoen (tegen Cercle Brugge en Sporting Charleroi, nvdr.) vertoonde de ploeg op defensief vlak enorme mankementen”, vertelt het opperhoofd. “Vervolgens spelen we onze laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen op het veld van Zulte Waregem. Na acht minuten was het 2-0. En defensief…” (blaast)

Idem dito

“Vervolgens idem dito op STVV, idem dito tegen KV Kortrijk. Op dat moment heb ik me de vraag gesteld: wat gaan we doen? Het antwoord is niet evident. Er hangt aan elke beslissing een risico vast. Dan is het mijn verantwoordelijkheid als voorzitter om de knoop door te hakken. Maar de fans moeten niet wanhopen. We gaan onze filosofie niet verloochenen.”