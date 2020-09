Beerschot plukt Belgisch talent weg bij AS Roma

Beerschot heeft nog een mooie transfer gerealiseerd. De kampioen uit 1B plukt de jonge Keres Masangu weg bij AS Roma.

Masangu is een jonge, Belgische verdedigende middenvelder, die op 17-jarige leeftijd de jeugdopleiding van KV Mechelen inruilde voor AS Roma. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding bij Anderlecht.

Masangu bracht er drie jaren door bij de Romeinse beloften en speelde er mee in de UEFA Youth League. Hij werd door het Britse The Guardian ook opgenomen in een lijst met de 60 grootste talenten geboren in 2000.

Nu keert hij dus terug naar België, waar hij werk wil maken van zijn grote doorbraak. "Ik ben blij dat ik de uitdaging bij AS Roma ben aangegaan en ik heb er veel geleerd. Nu ben ik klaar voor een nieuw verhaal. Ik bezie dit als een nieuwe start. Bij Beerschot wil ik me bewijzen en doorbreken", aldus de jeugdinternational.

Masangu tekende een contract voor drie seizoenen bij Beerschot, met een optie op een extra seizoen.