Caufriez en Heris weten hoe lang ze op de strafbank moeten zitten

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft vrijdagavond de definitieve straf opgelegd voor Waasland-Beveren-speler Maximiliano Caufriez en Eupen-speler Jonathan Heris.

Het schorsingsvoorstel voor beide heren was 4 speeldagen waarvan 3 effectief uitgezeten moest worden en 1 voorwaardelijk was. Die straf is nu definitief geworden.

Caufriez kreeg een rode kaart in de slotminuten van het duel tegen OHL. Waasland-Beveren stond 1-3 achter en Caufriez kon dat maar moeilijk verkroppen. Een domme reactie leverde hem een rode kaart op.

Heris kreeg rood tegen STVV. Op dat moment stond Eupen nog 1-0 voor tegen STVV. Maar de panda's moesten het meer dan een uur met tien man stellen. In de 85e minuut scoorde STVV de gelijkmaker.

De boete is wel lichtjes aangepast voor beide heren. In plaats van €3.000 effectief + €1.000 met uitstel voor Heris, is het €3.500 geworden. Ook Caufriez moet 3.500 euro betalen. Zijn voorstel was €2.000 effectief en €1.000 met uitstel.

