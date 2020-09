Vertonghen krijgt opnieuw de aanvoerdersband, maar beseft... "Daarin is Kompany niet te vervangen"

Jan Vertonghen zal straks de aanvoerdersband dragen tijdens de interland tegen Denemarken. Na het afscheid van Vincent Kompany is hij de oudste Duivel in de selectie, maar datzelfde leidersgevoel van Kompany straalt hij niet uit.

Dat gaf Jan Vertonghen zelf aan op de persbabbel in Denemarken. "De rol van Vincent overnemen, is onmogelijk. Wat hij allemaal deed. Ieder zijn karakter en daarin is Vincent niet te vervangen", citeerde Het Nieuwsblad de 33-jarige centrale verdediger.

Wellicht start Vertonghen met Jason Denayer en zijn maatje Alderweireld centraal in de verdediging. Ook Brandon Mechele is een optie. "De automatismen zijn er. De meeste jongens zijn al zo lang samen. Natuurlijk heeft de ene al wat meer gespeeld dan de andere. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een team zal staan van hoog niveau", gaf Vertonghen aan bij Het Laatste Nieuws.