Luqman Hakim scoort in eerste (oefen)wedstrijd voor KV Kortrijk: "het is moeilijk, iedereen zet hier druk"

KV Kortrijk won vrijdag een oefenwedstrijd tegen BX Brussels, met onder meer ex-Kerel Hervé Kagé, Mujangi Bia en François Kompany in haar rangen. Het werd 2-1 voor de ploeg van Yves Vanderhaeghe. Mboyo en Luqman Hakim zorgden voor de doelpunten.

Voor de 18-jarige Maleisische aanwinst was het de eerste wedstrijd op Europese bodem. "Het was heel moeilijk. Iedereen zet druk hier. Ik ben dan ook enorm blij met mijn eerste doelpunt in de A-kern", aldus de aanwinst van KV Kortrijk.

Goed nieuws voor het in spelersnood verkerende KV Kortrijk: Julie De Sart begon voor het eerst dit seizoen in de basis, na een aanslepende liesblessure. Ook nieuwkomer Tom Saintsbury vergaarde onmiddellijk speelminuten.