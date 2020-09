Was oefenmatch indicatie voor welke verdedigers nog een toekomst hebben bij RSCA? Vanden Borre speelde, viertal kwam niet in actie

Op vrijdag 4 september werkte Anderlecht een vriendschappelijk duel af tegen Bayer Leverkusen. Voor Vincent Kompany was het een uitgelezen mogelijkheid om enkele opties centraal achterin te bekijken.

Op zondag 13 september neemt Anderlecht de draad weer op in de Belgische competitie met een duel tegen Cercle Brugge. Het wordt vooral uitkijken wie Vincent Kompany centraal in de verdediging zal posteren.

Zichzelf zal hij niet opstellen nadat hij zijn spelerspensioen heeft aangekondigd, Cobbaut is nog even out en ook Luckassen is twijfelachtig. Kana ziet hij dan weer als een middenvelder. Maar er zijn nog tal van centrale verdedigers op de lijst van overbodige spelers. Sommigen kregen een kans, anderen niet.

Here’s the line up for our friendly kicking off in just over 10 minutes over on our YouTube channel 👀 pic.twitter.com/BWFnnwv36Q — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 4, 2020

Ognjen Vranjes droeg de aanvoerdersband en Antonio Milic nam naast hem plaats op het veld. Anthony Vanden Borre viel in en stond ook centraal in de defensie. Kunnen we een iemand van dit drietal op het veld of in de kern verwachten tegen Cercle Brugge?

Dat is niet het geval bij bijvoorbeeld Josué Sa, Bubacarr Sanneh of James Lawrence. Ook jeugdproduct Hannes Delcroix speelde niet tegen Leverkusen. Is het einde voorhaal voor hen bij paars-wit?