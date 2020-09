Roeselare ziet investeerders afhaken en stelt CEO in gebreke voor valsheid in geschrifte

Roeselare lijkt te blijven zitten in de hoek waar de (financiële) klappen vallen. Na het faillissement van vorig jaar, lijkt de club er dit jaar ook niet goed op te staan. Nu worden ook de CEO en de sportief directeur in gebreke gesteld vanwege een vermoeden van valsheid in geschrifte.

Want volgens De Krant van West-Vlaanderen zijn er vermoedens dat CEO Diederiek Degryse en sportief directeur Jolan Fund contracten met mogelijke investeerders opgesteld hebben met valse handtekeningen. Die investeerders werden eind september voorgesteld normaal gezien, maar volgens diezelfde krant zijn die er gewoonweg niet. CEO wijst naar sportief directeur Degryse zou via Facebook gereageerd hebben dat hij van niets weet. "De afspraken werden gemaakt op grond van informatie en documenten aangereikt door Jolan Fund, waarvan iedereen en ook ikzelf overtuigd was dat deze correct waren", klinkt het. "We moeten echter vaststellen dat we misleid zijn door de handelswijze van meneer Fund. Ik heb opdracht gegeven om onmiddellijk een strafklacht neer te leggen tegen Fund", is hij scherp.