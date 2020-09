'Anderlecht denkt verder dan Hoedt en wil Sampdoria aftroeven voor sterke centrale verdediger'

Bij RSC Anderlecht hebben ze verdedigende versterking nodig door het stoppen van Vincent Kompany en de blessure van Elias Cobbaut. Wesley Hoedt is een optie, maar blijkbaar niet de enige speler waar aan gedacht wordt.

RSC Anderlecht heeft volgens Turkse media namelijk ook ene Majid Hosseini op de radar staan, een Iraans international.

Trabzonspor

De verdediger komt momenteel uit voor het Turkse Trabzonspor. Op het WK 2018 speelde hij nog mee in drie groepswedstrijden voor zijn land.

De 24-jarige Iraniër staat ook in de belangstelling van onder meer Sampdoria Genoa. Hoe concreet Anderlecht is in het dossier, is niet helemaal duidelijk.