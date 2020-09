BREAKING: Rode Duivel test positief op corona-virus, verlaat oefenkamp en mist ook wedstrijd in Jupiler Pro League

Groot nieuws vanuit het oefenkamp van de Rode Duivels, waar een Belg positief heeft getest op het coronavirus.

Brandon Mechele is positief getest op het coronavirus en heeft daardoor het oefenkamp van de Rode Duivels in Tubeke moeten verlaten.

Quarantaine

Hij moet nu minstens een week in quarantaine. Dat laat Club Brugge weten. Daardoor mist hij uiteraard ook minstens het duel van aanstaande zaterdag tegen Waasland-Beveren.

De positieve test is een domper voor de verdediger van blauw-zwart, die maandag al apart trainde en normaal gezien op speelminuten van bondscoach Roberto Martinez had mogen rekenen.