Club Brugge bindt Clinton Mata langer aan zich

Clinton Mata kon op heel wat interesse rekenen na een uitstekend jaar bij Club Brugge. Zo was vooral Hertha Berlijn enorm geïnteresseerd in de Angolees, maar tot een transfer kwam het niet.

En dus besloot Mata dan maar zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. Nu ligt de rechtsachter vast tot 2024.

Clinton Mata: "This is it.." pic.twitter.com/IxPSwBYYSV