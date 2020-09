CEO KV Kortrijk verklapt aankomende transfer al: "Waren al een tijdje op zoek"

KV Kortrijk stelt donderdag een nieuwe doelman voor. Dat heeft CEO Mathias Leterme al laten weten aan Het Laatste Nieuws.

Bij KV Kortrijk kunnen ze zich donderdag aan een nieuwe doelman verwachten. Dan wordt de 22-jarige Marko Ilic voorgesteld.

Ilic is een Servisch jeugdinternational van 1,91 meter, die al 61 wedstrijden speelde op het hoogste niveau. Ilic ging zijn laatste contractjaar in en was voor een prikje weg te halen bij het Servische FK Vozvodac.

"We waren al geruime tijd op zoek naar een jonge doelman die meteen inzetbaar is, die Jakubech het vuur aan de schenen kon leggen", zegt CEO Mathias Leterme aan Het Laatste Nieuws. "We volgden vier doelmannen en uiteindelijk is het Marko geworden."