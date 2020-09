Van 0 naar 17 positieve gevallen op een paar dagen tijd: Belgische U17 heeft "brute pech"

De Rode Duivels U17 hebben een punt moeten zetten achter hun oefenstage in Duitsland. Slechts een van de twee vriendschappelijke partijen werd afgewerkt omdat het coronavirus bijzonder snel verspreidde onder de spelers en stafleden.

14 van de 22 spelers van de Belgische U17 en 3 stafleden leverden een positieve coronatest af op oefenstage in Duitsland. Bondscoach Bob Browaeys deed het verhaal bij Het Laatste Nieuws. "Op zondag 30 augustus werden alle spelers bij aankomst getest. Alle resultaten waren negatief. Dat was een dag later."

Woensdag reed de selectie naar Duitsland, donderdag was het match. "Vrijdag, na de ochtendtraining voelde één jongen zich koortsig. Daarop is beslist om hem en zijn kamergenoot te testen, zij testten allebei positief."

Superverspreider

Daarna werd iedereen getest. 17 Belgen moesten eraan geloven, bij de Duitsers was niemand besmet. "Ik voel me als trainer verantwoordelijk voor mijn groep, maar dit is brute pech. Het kan niet anders dan dat er iemand op zondag een negatieve test heeft afgelegd binnen de incubatieperiode en nadien op die manier een groot deel van de selectie heeft besmet", aldus Browaeys.

Een superverspreider dus. De Belgen zijn inmiddels alweer in eigen land. De besmetten in een bus, de mensen zonder het coronavirus in een andere.