Match geannuleerd: 14 van de 22 spelers bij de Belgische U17 positief getest op het coronavirus

De Belgische nationale ploeg U17 moet haar oefenstage afbreken na een uitbraak van het coronavirus. 14 spelers en enkele stafleden hebben positief getest op covid-19.

De Belgische U17 kwam samen voor een vriendschappelijk tweeluik tegen Duitsland. De eerste match werd donderdag verloren, maar kans op een revanche kwam er niet. Twee spelers leverden een positieve test af op het coronavirus, waardoor de partij van zaterdag werd geannuleerd.

Daarna ging het snel. In totaal zijn nu 14 van de 22 spelers besmet met het virus, meldt Het Laatste Nieuws, net als enkele stafleden. Het virus heeft dus in een mum van tijd toegeslagen. Alle positieve gevallen, waaronder ook Pierre Dwomoh van de A-kern van KRC Genk, moeten nu een week in quarantaine.