Yari Verschaeren blijft kans maken op Golden Boy-award

Tuttosport heeft de laatste zestig kandidaten bekendgemaakt voor de Golden Boy-award. Yari Verschaeren is de enige Belg op de lijst.

Tuttosport gaf de lijst vrij en naast Yari Verschaeren maakt ook Jonathan David nog steeds kans op de award. Al lijkt Verschaeren weinig kans te maken om daadwerkelijk met de trofee te gaan lopen.

De jonge Verschaeren kende een moeizaam tweede seizoen bij Anderlecht en vertoeft tegenwoordig zelfs op de bank. Daarnaast is de concurrentie zeker en vast niet min.

Met Jadon Sancho, Erling Haaland en Alphonso Davies lijken de grootste kanshebbers om Joao Felix op te volgen.

In tegenstelling tot België is Nederland wel goed vertegenwoordigd op de lijst. Er staan maar liefst zes Nederlanders in de top 60.