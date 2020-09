Anderlecht levert meer dan helft belofteninternationals af, maar ziet Club Brugge nog voordeel krijgen: "Ik krijg er maagklachten van"

De Belgische beloften van coach Jacky Mathijssen nemen het vandaag op tegen Duitsland. Bij die groep zitten maar liefst twaalf spelers die in Neerpede hun opleiding kregen. Voor Jean Kindermans, hoofd opleidingen van Anderlecht, een teken dat ze nog steeds sterk werk leveren.

De twaalf kan u hier nog eens nalezen. Kindermans vindt het dan ook geen toeval. "Des te meer omdat het jongens zijn die allemaal járen bij ons gespeeld hebben. Toegegeven, sommigen zijn elders doorgebroken, maar deze lijst bewijst wel dat de kans om Rode Duivel te worden groot is via Anderlecht. Dit toont aan dat we met zijn allen goed werk leveren", zegt hij in HLN.

Kindermans vindt het dan ook belachelijk dat de beloften van Club Brugge als enige in 1B mogen aantreden. "Een beslissing die genomen is tussen pot en pint en onder tijdsdruk. Met bovendien belachelijke criteria - ik krijg er maagklachten van. Maar ach, het is wat het is. Het zal ons niet beletten te blijven voortdoen. En hopelijk nog vele Duivels af te leveren."