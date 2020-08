12 van de 23 beloften van Mathijssen ex- of huidig Anderlecht, bondscoach pushte Colassin naar spits: "Denk zijn beste positie"

Jacky Mathijssen maakte 23 namen bekend voor de belangrijke kwalificatie-interland tegen Duitsland. Opvallend daarbij: van de 23 komen er maar liefst 12 uit de jeugdopleiding van Anderlecht.

Qua namen ziet de selectie van Mathijssen er wel bijzonder sterk uit met jongens die in buitenlandse competities al een basisplaats hebben of er dicht bij staan zoals Mangala, Saelemaekers en Ndayishimiye.

Mathijssen nam er met Antoine Colassin alvast een nieuwe spits bij. Hij had hem al onder zijn hoede bij de U19 en was één van de eersten die in hem een spits opmerkte. Colassin speelde immers eerst als middenvelder.

"Ik heb er een paar gesprekken met Anderlecht over gehad. Hij heeft veel van wat een diepe spits moet hebben. Niet alles, maar hij komt er goed in de buurt. Ik vond ook dat hij een keuze moest maken op zijn leeftijd. Zowel ik als Anderlecht denken dat dit zijn beste positie is."

Ex-Anderlecht: Mile Svilar, Sebastiaan Bornauw, Wout Faes, Mardochee Nzita, Francesco Antonucci, Orel Mangala, Alexis Saelemaekers, Mike Trésor Ndayishimiye

Huidig Anderlecht: Hannes Delcroix, Sambi Lokonga, Francis Amuzu, Antoine Colassin