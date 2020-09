Club Brugge, Antwerp of andere Belgische bestemming? 'Michy Batshuayi verlengt contract en trekt naar oude bekende'

Het verhaal van Michy Batshuayi leek afgesloten te zijn, maar de Rode Duivel zou nu toch langer aan boord kunnen blijven bij de Londense club. Al gaan ze hem wel meteen uitlenen aan een oude bekende.

Chelsea wil Michy Batshuayi niet zomaar laten verkassen. Daarom dat ze zijn aflopende contract nog met een jaartje gaan verlengen.

Daarna volgt wel meteen een uitleenbeurt. Morgen zou hij al medische testen afleggen bij ex-club Crystal Palace, weet Het Laatste Nieuws.

Zij waren net als Newcastle en het gepromoveerde West Bromwich geïnteresseerd in de Rode Duivel. Ook Antwerp, Club Brugge en Standard werden in het verleden genoemd, maar een overstap naar de Jupiler Pro League was nooit een optie.