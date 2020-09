Faris Haroun: geen passant bij Genk, Beerschot en Cercle, maar nergens zo geliefd als bij Antwerp

Antwerp gaf Faris Haroun een vroeg verjaardagsgeschenk. De middenvelder wordt binnen twee weken 35 jaar en ondertekende een nieuw contract bij de Great Old dat hem tot 2022 aan de club verbindt. Haroun is aan het uitgroeien tot een echt clubicoon van de oudste Belgische voetbalclub.

Nochtans heeft hij in zijn carrière al voor drie andere Belgische clubs gespeeld. In 2004 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd voor KRC Genk, waar hij vijf seizoenen speelde. Vervolgens droeg hij drie jaar het shirt van Beerschot en na zijn driejarige passage in Engeland verzamelde hij 61 officiële optredens voor Cercle Brugge.

Een passant kan je Haroun dus niet noemen bij zijn ex-clubs in België, maar als hij met een club geassocieerd wordt is het toch wel zijn huidige werkgever Royal Antwerp FC. Hij arriveerde in 2017 en enkele maanden later was de promotie een feit. Toen het eerste seizoen in 1A vijf matchen ver was 'erfde' hij de aanvoerdersband van Frédéric Duplus om hem niet meer af te geven.

Flirt met KAA Gent

Maar het is niet alleen de aanvoerdersband die van Haroun dé clubman maakt. Ook de speelstijl van de geboren Brusselaar komt overeen met het DNA van de club: kilometers vreten, het publiek opjutten en vooral héél veel strijd leveren.

Vorig jaar was er een hevige flirt met KAA Gent en Haroun had zijn zinnen gezet op een vertrek. De deal ketste af en een week later lag zijn volledige focus alweer op Antwerp en speelde hij alsof er nooit iets gebeurd was. Bijna een scheve schaats, maar het huwelijk tussen Antwerp en zijn aanvoerder is nu sterker dan ooit.