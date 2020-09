OFFICIEEL: Standard heeft enorme versterking beet en haalt topschutter van Afrikaanse Champions League naar Sclessin

Standard heeft dé toptransfer beet. Jackson Muleka heeft vandaag zijn krabbel gezet onder een contract op Sclessin. Hij moet de aanval van de Luikenaars dragen.

De transfer stond al een tijdje in de steigers, maar de kogel is eindelijk door de kerk. Standard betaalt twee miljoen euro voor Jackson Muleka, maar TP Mazembe deed de voorbije weken moeilijk over een fors doorverkooppercentage.

Muleka is alvast een absolute toptransfer. De 20-jarige Congolees is een garantie op doelpunten. Vorig seizoen kroonde hij zich zelfs tot topschutter van de Afrikaanse versie van de Champions League.

Ook RSC Anderlecht kreeg de aanvaller aangeboden, maar paars-wit liet Muleka links liggen. Ook in het Lotto Park was men niet opgezet met de eisen van Mazembe. Standard hapte uiteindelijk wel toe.