'Promovendus in Serie A dicht bij een akkoord met Standard over aanvaller'

De passage van Denis Dragus bij Standard wordt er wellicht eentje voor de vergetelheid. Volgens Italiaanse media is hij zo goed als rond met zijn nieuwe club.

Denis Dragus werd vorig seizoen als grote belofte en voor net iets minder dan 2 miljoen euro naar Sclessin gehaald, maar spelen deed hij nauwelijks. Twee keer een handvol minuten in beker en competitie.

Dit seizoen lijkt er weinig verandering te komen in de situatie en dus is een vertrek aan de orde. Crotone heeft de Roemeen bijna beet. Volgens Corriere dello Sport gaat de promovendus in de Serie A hem lenen van Standard, met een aankoopclausule in het contract.