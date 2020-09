Belgische clubs hebben nog tot 5 oktober: wat mogen we op de transfermarkt nog verwachten van de G6?

De interlands zijn achter de rug, tijd voor meer voetbal in de Jupiler Pro League. En dus is het ook afwachten wat er nog zal gebeuren op de transfermarkt. We nemen de topclubs in België alvast even onder de loep.

Op 5 oktober gaat de transfermarkt voor enkele maanden dicht en dus hebben de clubs nog enkele weken om een en ander binnen te halen waar nodig. Rest de vraag: wie heeft nog wat nodig en/of gaat nog wat doen?

Club Brugge

Blauw-zwart is nog steeds op zoek naar een extra verdediger om de spoeling wat breder te maken gezien enkele blessures. Een extra back-up kan daarbij nooit kwaad. Maar vooral voorin wordt nog wat verwacht.

Een diepe spits die vlot scoort is er nog steeds niet, alle druk op de schouders van de piepjonge Badji leggen is ook niet ideaal. En als Diatta en/of Dennis nog vertrekken, dan is een vervanger zeker geen overbodige luxe op de flank.

AA Gent

Met Sinan Bolat kwam er al een keeper die nieuwbakken coach Laszlo Bölöni graag wilde, achterin zal er nog wel wat gebeuren. Dewaest of Hoedt werden al genoemd, spelers die de Jupiler Pro League kennen hebben een streepje voor.

Verder is Bölöni een man die zweert bij flankspelers. Bij Trencin haalde ze al een topper in huis, mogelijk komt er wel nog eentje extra bij - het zou zeker mogen als het van de coach afhangt.

Anderlecht

Paars-wit heeft nog een centrale verdediger nodig - Hoedt werd ook hier genoemd. Maar het moet ook vooral van nog heel wat overbodige spelers af weten te raken. Vranjes, Sanneh, Milic, ... Het kan nog druk worden aan uitgaande zijde.

Dat geldt ook op andere posities in het veld, denken we maar aan Adzic en anderen. Met Bundu en Tau werden al flankspelers aangetrokken, met Nmecha is er ook al een nieuwe spits. Veel extra geweld moet dus niet meteen worden verwacht.

KRC Genk

Dimitri De Condé gaf aan dat hij zijn ploeg nog op drie plaatsen wilde versterken, de draaischijf lijkt ondertussen alvast te zijn gevonden in Zwitserland. Eindelijk een opvolger voor Pozuelo? Het zou gaan tijd worden.

Met Dessers werd eerder een spits gehaald, ook extra verdedigend geweld werd ingelijfd. Het werk dus af? Lucumi en co gaven hun woord te zullen blijven, dus ook op dat gebied ziet het er goed uit. Voor Paintsil en Hrosovsky worden nog oplossingen gezocht.

Antwerp

Ook Ivan Leko zoekt nog naar creativiteit, een vleugje extra genialiteit op het veld. Maar bij The Great Old wordt ook nog gezocht naar een doublure voor Mbokani en een voetballende verdediger.

D'Onofrio zal de markt op gaan en vermoedelijk de voetballers binnenhalen die achteraf beter blijken te zijn dan verwacht. Hij heeft een erg geoefend oog, stamnummer 1 heeft veel geloof in hem.

Standard

Wat met Mehdi Carcela? Het is een beetje dé vraag van een miljoen op dit moment. Verder lijkt de kern van de Rouches min of meer in orde te zitten.

De resultaten in de eerste weken mag wel geen zand in de ogen strooien, maar toch: met Raskin & co draait het. Bastien zal wel enkele weken out zijn, maar ook hij is een meerwaarde. Achterin is de spoeling in de breedte wel dun.